Confinement : pas de prolongement mais des règles plus strictes

Au pied de la Tour Eiffel désertée, le moindre passant est contrôlé. Pour faire respecter les règles de confinement, la présence des forces de l’ordre a été renforcée. En Conseil de défense ce vendredi 20 mars au matin au ministère de l’Intérieur, Emmanuel Macron avertit : "C’est une course de vitesse engagée avec le virus. Nous sommes au début de cette crise".

Trois zones interdites à Paris

Officiellement, pas de prolongement du confinement pour l’instant, mais des restrictions plus strictes. A Paris depuis 15 heures ce vendredi, trois zones interdites jusqu’à la fin du week-end : l’esplanade des Invalides, le Champs-de-Mars et les voies sur berges. Les dérogations pour se déplacer dans ces secteurs concernent uniquement les riverains habitant à proximité, les entreprises essentielles à la vie de la Nation et les livreurs chargés de l’approvisionnement de ces entreprises et ces habitants.