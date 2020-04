Confinement : pas d'école jusqu'en septembre ?

Au 28e jour du confinement, lundi 13 avril, Emmanuel Macron doit prendre la parole dans la soirée lors d'une allocution télévisée. Parmi les dossiers prioritaires, l'ouverture des établissements scolaires pour 12 millions d'élèves, de la maternelle au lycée. Les écoles sont fermées depuis lundi 16 mars, il y a presque un mois. Selon les pistes à l'étude, une ouverture pas avant la rentrée scolaire du mois de septembre. Un casse-tête pour les parents.

"Pas aussi efficace qu'une classe ordinaire"

"Je pense que ce n'est pas aussi efficace qu'une classe ordinaire et probablement qu'en septembre, les professeurs devront adapter les programmes en fonction des acquis et des élèves", explique la mère de trois enfants, deux filles et un garçon, qui suivent leurs cours par correspondance depuis le début du confinement. Alors pour passer le temps, ses enfants s'amusent dans la cour de leur immeuble.

