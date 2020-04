Confinement : "Nous sommes passés de 5 000 à 9 800 points de contact" pour assurer "la continuité du service public", déclare le PDG de La Poste

Le travail "de dizaines de milliers de personnes" a été réorganisé pour ne pas être "vecteur de transmission du virus", a expliqué Philippe Wahl.

Depuis le début du confinement il y a six semaines en raison de l'épidémie de coronavirus, de plus en plus de bureaux de poste rouvrent leurs portes, explique, jeudi 23 avril sur France Inter, le PDG de la Poste Philippe Wahl. "Nous sommes passés de 5 000 à 9 800 points de contact et nous allons continuer ce développement surtout dans les zones rurales", assure-t-il. Des réouvertures qui s'ajoutent à l'augmentation des jours de livraison du courrier, quatre fois par semaine désormais. "L'objectif depuis le début de la crise, c'est la continuité du service public."

>> Coronavirus : les dernières informations sur la pandémie dans notre direct.

Pour cela, "nous avons été conduits à réorganiser les méthodes et les conditions de travail de dizaines de milliers de personnes", explique Philippe Wahl, car "nous ne voulions pas être un vecteur de transmission". Des mesures barrières ont donc été mises en place, comme le fait de ne plus faire signer les recommandés ou le port du masque.

Sur les prestations sociales, celles du mois d'avril ont été distribuées à 1,5 million de Français, "les plus démunis, les plus fragiles". "Nous sommes déjà au travail pour préparer la prochaine période de prestations sociales qui arrivera dans une dizaine de jours", assure Philippe Wahl. Mais il faut encore s'attendre à des files d'attente, estime le PDG de la Poste, qui précise : "Ça ne signifie pas que ça se passe mal, c'est juste la phase visible de la pandémie, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas accueillir autant de monde qu'avant dans les bureaux de poste".