Confinement : Nicolas Bay (RN) appelle le gouvernement à "sortir du laxisme" à l'égard des délinquants

Le Rassemblement national accuse le gouvernement d’être responsable des tensions dans plusieurs communes de la région parisienne. "Il a une part de responsabilité dans le laxisme qui fait que les délinquants peuvent sévir librement dans notre pays", estime Nicolas Bay mercredi 22 avril dans les "4 Vérités".

"On a vu une vrai faillite de la gouvernance de notre pays, une faillite du modèle économique mondialiste qui nous place en état de dépendance totale sur le plan industriel et la faillite du vivre-ensemble qui n’existe pas du tout. La France vit un confinement à deux vitesses : des endroits où les règles sont scrupuleusement respectés et d’autres non", développe le député européen RN.

"Lallement agit peu contre les racailles"

Selon lui, "la police est sous-équipée, en sous-effectif et a toutes les peines du monde à honorer ses missions. Les policiers sont tétanisés, ils ont la hantise de la bavure et n’osent pas agir contre des voyous violents". Nicolas Bay appelle à "sortir du laxisme. "Or, dénonce-t-il, la libération de milliers de prisonniers en raison de l'épidémie de coronavirus par le gouvernement est un signal d’impunité totale. Il ne faut pas prétexter la crise sanitaire pour ne plus sanctionner lourdement ceux qui commettent des actions violentes ou des actes délictuels".

"Le préfet de police de Paris Didier Lallement, fait preuve de brutalité à l’égard des Français confinés, des 'gilets jaunes', mais il agit peu contre les racailles des cités", juge-t-il.

Enfin, Nicolas Bay attaque l'UE, qui "n’a pas anticipé la crise, pas coordonné du tout l’action des Etats alors qu'elle aurait pu être utile. Elle essaie de se rattraper avec une enveloppe de 540 milliards d’euros, mais c’est finalement peu et c'est de l’argent du contribuable français qui transite par l’UE et va revenir en France".