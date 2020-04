Confinement : les ventes de foie gras en chute libre

Ces oies seront les dernières du printemps pour Gille Dubois, éleveur. Ses frigos sont déjà pleins et sa marchandise ne s'écoule plus depuis le début du confinement. Il est un acteur de ce que l'on appelle la filière courte. Ces foies confits et autres préparations à base d'oie, il les écoulait directement auprès de ses clients, ou bien dans son auberge, sur son exploitation.

Une filière déjà fragilisée par l'épisode de la grippe aviaire en 2019

Comme les 500 exploitants de la filière gras, qui vivent de l'agritourisme en Dordogne, c'est la double peine pour Gille Dubois depuis la mi-mars. Plus de 85% de chiffre d'affaires en moins par rapport à l'année dernière. Un peu plus loin, dans une boutique de vente à la ferme à Le Lardin (Dordogne), aucun client n'a poussé la porte depuis des semaines. Fragilisée déjà par l'épisode de la grippe aviaire en 2019, la filière gras espère pouvoir relancer rapidement la production cet été.

Le JT

Les autres sujets du JT