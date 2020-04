Confinement : les stations balnéaires craignent une vague de vacanciers

Au Touquet (Pas-de-Calais), impossible de rentrer dans la ville sans être contrôlé. Aux entrées de la ville, il faut montrer patte blanche. L’objectif des autorités : éviter à tout prix qu’en dépit du confinement, des vacanciers viennent s’installer dans cette station balnéaire et ses nombreuses résidences secondaires. Le long de la plage, les habitants se tiennent à distance et redoutent que le virus ne se propage à cause des nouveaux arrivants. La maire de la commune a constaté des arrivées les week-ends précédents et refuse que cela ne se reproduise.

"Les locations saisonnières sont désormais interdites"

Des arrêtés préfectoraux sont également pris pour éviter que les touristes ne rejoignent les stations balnéaires. C’est le cas à Lacanau (Gironde), où le maire a pris, vendredi 3 avril, "une décision radicale pour couper court à tout afflux de voyageurs. Ici, les locations saisonnières sont désormais interdites", explique la journaliste Chloé Tixier en duplex.