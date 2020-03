Confinement : les petits producteurs et les ventes directes privilégiés par les consommateurs

Ils n’en finit plus de remplir les cases de son distributeur de fruits et légumes. Ce maraîcher n’avait jamais connu une telle demande en début de printemps. "Au mois de mars normalement, on est à deux remplissages le matin, deux l’après-midi. Aujourd’hui c’est le cinquième, et on est en moyenne à dix remplissages par jour", explique Jonathan Planchon.

"On peut choisir ce qu’on veut"

Si certains clients découvrent le concept mis en place en 2018, d’autres sont des habitués. Le confinement et la fermeture des marchés liés à l'épidémie de coronavirus les attirent naturellement vers cette vente directe en libre-service. "Au moins, on peut choisir ce qu’on veut. On a déjà une vision sur les produits, et puis après, il faut faire le choix", explique une cliente. Une augmentation de l’activité pour ce maraîcher, et un risque de pénurie de certains produits.

