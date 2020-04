Confinement : les modalités de l'aide aux familles les plus précaires se précisent

Le mercredi 15 avril, après le Conseil des ministres, le gouvernement en dira plus sur l'aide exceptionnelle et sans délai pour les familles les plus précaires, annoncée lundi 13 avril au soir par Emmanuel Macron. "Ce que l'on sait déjà, c'est que le montant de cette prime sera au minimum de 150 euros pour un célibataire. S'y ajouteront 100 euros par enfant à charge jusqu'à l'âge de 18 ans. Cette aide concernerait 4,1 millions de foyers", indique la journaliste Anne Bourse, en direct de l'Élysée.

"Faire face, notamment, à la perte de revenu de certains salariés"

L'aide serait soumise à condition de ressources. "En bénéficieraient les familles qui touchent les aides personnalisées au logement, les allocataires du RSA ou de l'allocation de solidarité spécifique, ce que l'on appelle l'ASS, énumère Anne Bourse. Elle sera versée en une fois, à la mi-mai. Tout le détail sera donné à l'issue du Conseil des ministres. Cette aide promise par Emmanuel Macron, lundi 13 avril au soir, doit en tout cas permettre aux familles les plus modestes de faire face, notamment, à la perte de revenu de certains salariés, et à l'augmentation du budget alimentaire."

