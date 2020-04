Confinement : les Français se ruent sur la farine

Des rayons qui se vident en quelques heures, voilà trois semaines que cela dure. Les Français se ruent sur la farine. Du jamais vu depuis la guerre du Golfe estime un directeur de magasin. "On a une très forte demande, qui est de l'ordre de 4 à 5 fois la demande normale. Je pense que cela serait supérieur si on avait la fourniture nécessaire, telle qu'on la demande tous les jours", précise le commerçant.

Forte demande des paquets de 1 kg

Pour tenter de répondre à cette demande, les moulins tournent à plein régime. L'un des plus grands du pays produit près de 1 000 tonnes de farine chaque jour. "Actuellement, le moulin tourne à pleine capacité, on peut produire, il n'y a aucune problème (...). Les organisations de stockage nous livrent normalement, on a aucun souci pour produire de la farine", explique le directeur du moulin Advens à Strasbourg (Grand Est). Le problème est ailleurs, du côté des lignes de conditionnement. La demande de paquets de farine de 1 kg a explosé. L'usine en produit plus en cinq jours qu'en un mois en temps normal, mais ça ne suffit pas. Le personnel, au complet, est mobilisé jour et nuit.

