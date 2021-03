Confinement le week-end, resserrement des contraintes : les pistes du gouvernement pour freiner l'épidémie de Covid-19

"S’il n’y a pas d’amélioration dans les vingt départements placés sous surveillance on va étudier de très près un confinement le week-end", a indiqué un proche d'Emmanuel Macron à franceinfo, alors qu'un nouveau Conseil de défense sanitaire se tiendra mercredi. Les premières retombées des mesures prises à Nice et Dunkerque y seront scrutées attentivement.

Le gouvernement travaille sur des mesures très ciblées, dans les départements concernés, adaptées à la densité de population et non pas sur des mesures uniformes dans tout un département. Elles concerneront d'abord les métropoles. La fermeture des écoles n’est pas à l’ordre du jour. Au sein du gouvernement on se dit très préoccupé par le désarroi de la jeunesse, y compris au plan psychologique.

Des concertations locales

Il est peu probable, cependant, que le Premier ministre Jean Castex réponde favorablement aux élus qui, comme en Bretagne, souhaiteraient un allègement de ces contraintes, constatant une baisse de l’épidémie. A la tête de l'exécutif, on souligne qu'"alléger le couvre-feu sur certains territoires, cela voudrait dire en parallèle interdire les déplacements entre départements pour éviter les appels d’air". Le desserrement des contraintes, quand il se profilera, sera national.



De son côté le Premier ministre a demandé pour l'Ile-de-France à ce que des concertations aient lieu localement pour définir les mesures de freinage à prendre en cas d'aggravation de la situation.

Matignon précise toutefois que l'hypothèse d'un confinement réduit au week-end - auquel la maire de la capitale est opposé - fait bien partie des possibilités, mais ne constitue pas le scénario nécessairement privilégié et encore moins décidé. Les décisions seront prises en fonction du retour des concertations et de l'évolution de l'épidémie dans les différents départements franciliens concernés, indiquent les services du Premier ministre.