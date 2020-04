Confinement : le tennis, des cours aux toits

Malgré le confinement, en Italie, deux jeunes tenniswomen d’un club d’une petite ville, au nord du pays, ont trouvé la solution pour poursuivre l’entraînement. "Comme nous ne pouvons pas aller sur les cours à cause du confinement, Vittoria et moi, nous nous sommes dit que nous pourrions jouer d’une terrasse à l’autre. Je n’aurais jamais pensé que nous y arriverions, mais c’était tellement amusant", explique Carola Pessina, 11 ans.

Une vidéo devenue virale

Continuer à s’exercer tout en se filmant, c’était aussi un défi lancé par leur coach, et c’est sûr, Carola et Vittoria ont placé la barre très haut. "Il a publié une vidéo sur Facebook et ensuite, nous ne savons pas comment, elle est arrivée à l’ATP, qui l’a publiée sur Instagram. Nous sommes très heureuses, parce que cette vidéo a été beaucoup vue. Elle a même été publiée sur Twitter par Stéfanos Tsitsipas, le tennisman grec", précise Vittoria Oliveri, 13 ans. Quand, par malchance, la balle tombe dans la rue, Carola et Vittoria ont trouvé une solution pour la récupérer : un sac accroché au bout d’une canne à pêche.