Confinement : le secteur du prêt-à-porter en pleine crise

Mardi 26 mai, l'entreprise Camaïeu a été placée en redressement judiciaire. Les difficultés de l'enseigne de prêt-à-porter née à Roubaix, dans le Nord, ne sont que le nouveau chapitre d'une crise qui touche l'ensemble du secteur de l'habillement, à cause du coronavirus et du confinement mis en place le 17 mars. Avec la fermeture des magasins pendant huit semaines, cette industrie déjà fragilisée est de plus en plus menacée.

"La France peut tirer son épingle du jeu"

"La crise devrait accélérer une tendance récente. La France peut tirer son épingle du jeu sur des créneaux porteurs : le luxe, où la réputation française fait la différence, et sur les produits innovants, des textiles nommés techniques et qui sont réclamés par l'industrie automobile et aéronautique. En attendant, la crise a ouvert un nouveau marché, celui des masques en tissu : déjà plus de 250 entreprises en produisent", explique le journaliste Jean-Paul Chapel sur le plateau du 20 Heures.

