Confinement : la reprise en douceur d'une usine dans l'Yonne

Après un mois d'arrêt, ils viennent de reprendre le chemin du travail. Impossible pour une usine du groupe Michelin, à Avallon (Yonne), de rester fermée plus longtemps car, ici, on recycle des pneus pour poids lourds et la demande des clients est bien là. Pour l'instant, seuls une centaine de salariés sont revenus sur la base du volontariat, soit un quart des effectifs. Ils doivent bien sûr porter un masque et respecter les gestes barrières, mais ont également été formés à un nouveau protocole de sécurité, qui ne compte pas moins de 170 points.

Objectif : une activité pleine à la mi-juin

À cela s'ajoute une réorganisation sur les postes de travail, mais également dans les salles de pause, vestiaires ou cantines. Une manière de travailler un peu différente mais qui rassure les salariés. Dans les prochaines semaines, d'autres salariés devraient revenir progressivement. La direction espère retrouver une activité pleine à la mi-juin.

