Confinement : la lassitude des Français entraîne un relâchement dans l’application des mesures

Des rues remplies de monde. Non, il ne s’agit pas d’images d’archives d’avant le confinement, mais bien d’images tournées ce dimanche 5 avril à Paris. La balade d’un commerce alimentaire à l’autre à l’heure du déjeuner, le retour des clients en masse, comme avant. "Il y a beaucoup plus de monde, effectivement. Mais il fait beau et c’est dimanche. Je pense que les gens ont gardé leurs habitudes du dimanche", analyse une riveraine.

Un besoin de s’aérer pour enfants en bas âge

Dans le 7e arrondissement de Paris, il y a tellement de sportifs qu’ils forment une piste d’athlétisme à côté des promeneurs. Les mêmes scènes dans plusieurs grandes villes : Marseille (Bouches-du-Rhône) ou Montpellier (Hérault). Un besoin de s’aérer, notamment pour les parents de jeunes enfants. Dans la capitale, les parcs sont interdits d’accès, les forces de l’ordre renforcent donc leurs contrôles aux alentours.

Le JT

Les autres sujets du JT