Confinement : "Il faut qu’il y ait des scénarios de capacités d’ouverture"

Le plan du gouvernement et la perfusion d’aides aux professionnels du tourisme sont-ils une bonne nouvelle ? "Au-delà de la question des vacances, c’est la question de la survie d’un pan essentiel de notre économie, le tourisme qui représente 7,4 % du PIB et deux millions d’emplois marchands, avec des professionnels qui n’ont pas de trésorerie, qui ont des fonds de roulement négatif et qui vont avoir besoin de long mois, voire d’années, pour reconstituer un bilan solide", explique David Lisnard, maire LR de Cannes (Alpes-Maritimes).

"La fermeture n’est pas envisageable"

"On voit bien qu’on est sur de la perfusion publique, nécessaire mais il faut vite retrouver un cercle vertueux de création de valeur et d’emploi qui doit dépendre de plusieurs scénarios d’épidémie", précise David Lisnard, qui ajoute : "Selon ces scénarios il faut qu’il y ait des scénarios de capacités d’ouverture. Le confinement, la fermeture n’est pas envisageable".

