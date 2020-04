Confinement : "Il faut le prolonger et le coupler à la fois avec le port de masque et la capacité à tester", affirme le médecin Jérôme Marty

Le président de l'UFML, un syndicat de médecins, regrette également que le confinement ne soit pas "complet".

Il faut prolonger le confinement et "le coupler à la fois avec le port de masque et la capacité à tester", affirme dimanche 12 avril sur franceinfo Jérôme Marty, médecin généraliste et président du syndicat de l’Union française pour une médecine libre (UFML). L’objectif selon lui, c'est de pouvoir "isoler les patients atteints et les groupes contacts", grâce à des tests sérologiques ou par écouvillonnages. Sans cela, "il faut maintenir le confinement".

Jérôme Marty regrette également que le confinement ne soit pas "complet". Il existe encore, selon le médecin généraliste, des zones de contamination du coronavirus : "L’hôpital d’abord où beaucoup de soignants sont contaminés et qui peuvent ramener la maladie dans leur famille." Il y a également "les entreprises", "les transports en commun, où le nombre de rames a été réduit et où la concentration de personnes est donc plus importante", et enfin "la contamination intrafamiliale car on n’a pas de capacité à donner de masques aux porteurs de la maladie". Pour le président de l'UFML, "ces quatre secteurs font qu’on a un plateau".

Les masques généralisés sont la clé selon Jérôme Marty. "Il faut que l’on puisse masquer toute la population dès qu’il y a rupture de la distanciation, précise-t-il, avec des masques alternatifs s’il le faut". Dernier rappel du médecin : "aérer les pièces, ouvrir les fenêtres des maisons. Il ne faut pas confondre confinement avec vase clos."