Confinement : François Gabart, navigateur rompu à la course en solitaire, livre ses conseils

Vainqueur du Vendée Globe en 203, le navigateur François Gabart, spécialiste des courses en solitaire, est l'invité du 20 Heures de France 2. Confiné en Bretagne, le navigateur de 37 ans livre quelques conseils aux Français confinés. Comment se passe-t-on longtemps de chaleur humaine ? "Ce n'est pas simple. La différence avec la course en solitaire, c'est que l'on s'y prépare et que l'on choisit", confie François Gabart.

"Essayer d'avoir des rythmes dans sa journée"

Avec le confinement, beaucoup de Français se retrouvent seuls sans l'avoir choisi. "Il faut essayer d'avoir des rythmes dans sa journée. Il faut aller chercher au fond de soi des capacités. Au début, on pense qu'on n'y arrive pas et on se rend compte que jour après jour on arrive à enchaîner et à trouver de nouvelles idées et s'accrocher aux petites choses positives que l'on peut trouver au jour le jour", précise le skipper.

