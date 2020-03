Confinement : des villes fantômes où les sons renaissent

Le changement dans les grandes villes saute aux yeux, et aussi aux oreilles. Au pied du Sacré-Cœur à Montmartre (Paris), privé de foule, des sons qui semblaient avoir disparus réapparaissent. Au niveau du bruit, une joggeuse admet ne remarquer "que les oiseaux"."On croise une voiture toutes les vingt minutes, je pense. Ici il n’y plus rien, il n’y a que les oiseaux", se réjouit-elle.



"On parle doucement"

L’atmosphère feutrée a aussi gagné Bordeaux. Sans le vacarme des commerces, tout s’écoute dans cette vie au ralenti. "Là, aujourd’hui, c’est vrai que c’est que des sons, des bruits de pas, ça résonne un petit peu", décrit un jeune-homme. Son analyse est appuyée par deux passantes : "On sent que les gens sont un petit peu angoissés, on ne sait pas trop, alors on parle doucement".