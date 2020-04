Confinement : des McDonald's pris d'assaut en Ile-de-France après leur réouverture partielle

Ils étaient nombreux à vouloir un Happy Meal ou un Big Mac en plein confinement. A Saint-Gratien dans le Val-d'Oise, où le service à emporter d'un McDonald's a rouvert, les voitures se sont succédé sur des centaines de mètres, jusqu'à créer un bouchon, dans la soirée du lundi 20 avril. Des vidéos ont été largement relayées sur les réseaux sociaux.

Après avoir vu ça, je n’ai plus aucun espoir pour l’humanité... on fabrique nous-mêmes ce qui nous arrive et c’est définitivement irréversible !!! pic.twitter.com/1dlE8KOtsq