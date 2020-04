Confinement : des glaciers autorisés à rouvrir sous conditions

Chez un glacier réputé du centre-ville de Strasbourg (Bas-Rhin), les habitués sont de retour. Valentin Franchi, artisan glacier, a rouvert ses portes il y a déjà trois semaines, pour les livraisons et les ventes à emporter. Le bouche-à-oreille commence doucement à fonctionner. Mais ici, on ne s’en cache pas : l’activité reste très faible.

Des glaces au parfum de la liberté

Rémy Bahloul, un autre artisan glacier, a lui aussi repris du service et ressorti tous ses parfums il y a quelques jours. Là encore avec moins de 20% du chiffre d’affaires habituel, on tente de limiter les dégâts et on soigne son moral. “Quand on voit les retours, les mots gentils des clients qui viennent, ça nous motive d’autant plus à revenir”, se réjouit-il. Un plaisir partagé, car ces glaces ont d’autant plus de saveur avec les temps qui courent. Un petit moment de liberté et de bonheur volé à la morosité ambiante.