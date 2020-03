Confinement : des délinquants déguisés en gendarme tentent d'arnaquer la population

Les policiers et les gendarmes sont mobilisés pour faire respecter les mesures de confinement afin de lutter contre la propagation du Covid-19. Mais il faut faire attention aux arnaques. En direct depuis la direction générale de la gendarmerie, le général Jean-Philippe Lecouffe alerte notamment sous les faux contrôles de faux gendarmes.

Des délinquants déguisés en gendarmes

"On a constaté à certains endroits qui agissant le plus en souvent en civil avec des brassards, font des sortes de contrôle pour essayer de percevoir les amendes qui sont dues en cas de non respect du confinement. On voulait alerter nos concitoyens sur cette arnaque. Ne faites pas confiance aux faux gendarmes et ne donner pas d'argent qund vous n'etes pas sur", prévient le général Jean-Philippe Lecouffe.

