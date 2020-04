Confinement : départ le 29 août pour les coureurs du Tour de France

Tournesols et champs de blé sont officiellement orphelins des cyclistes du mois de juillet. Pour la première fois de son histoire, le Tour de France est reporté à la fin des vacances d'été, à cause de l'épidémie de coronavirus. "Il faut effectivement que les coureurs puissent s'entraîner. Là ils sont tous, comme tout le monde, confinés chez eux, et c'est le plus important", estime Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France.

Arrivée prévue le 20 septembre sur les Champs-Élysées, à Paris

C'est à Nice, le samedi 29 août prochain, deux mois après la date initiale, que le 107eme Tour de France doit s'élancer. L'ordre et le tracé des étapes sont inchangés : l'arrivée est prévue le dimanche 20 septembre sur les Champs-Élysées, à Paris. "Il y aura peut-être un petit peu moins de spectateurs et de téléspectateurs, mais il y aura quand même un élan de joie", avance Julian Alaphilippe, un des coureurs de la Grande Boucle, arrivé cinquième l'an dernier.

