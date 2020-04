Confinement : de nouvelles restrictions dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin

Les vacances scolaires de printemps doivent débuter jeudi 9 avril en Alsace. Pour l'occasion, de nouvelles mesures vont être mises en place. "En Alsace-Moselle, le Vendredi saint est un jour férié. Avec, en plus, une météo radieuse, les autorités craignent un relâchement du comportement, d'où des nouvelles mesures prises dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin", explique notre journaliste Marie Heidmann, en direct.



"Des contrôles de police et gendarmerie seront renforcés "

Dans le Bas-Rhin, tous les déplacements autorisés devront se faire seul à partir du 9 avril. "Dans le Haut-Rhin, toute pratique sportive sera interdite entre 11 et 19 heures et, là aussi, limitée à une seule personne. Les achats de première nécessité ne seront autorisés que dans un rayon de 10 kilomètres autour de son lieu de confinement. Pour faire respecter ces mesures, des contrôles de police et gendarmerie seront renforcés dès demain, de jour comme de nuit", poursuit Marie Heidmann.