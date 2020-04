Confinement : de nombreux Français risquent de basculer dans la grande pauvreté

La crise économique qui s'est déclenchée dans le sillage de l'épidémie de coronavirus Covid-19 pourrait faire basculer de nombreux Français dans la grande pauvreté, a alerté le Secours populaire lundi 13 avril. Selon l'association, certains étudiants, des intérimaires ou des bénéficiaires de minima sociaux demandent de plus en plus à être aidés, notamment en ce qui concerne l'aide alimentaire.



"On est obligé d'acheter ce qu'il reste "

"Les courses ont augmenté énormément. En plus, il y a des pénuries. Et vu que les gens se sont jetés sur tout, on est obligé d'acheter ce qu'il reste, donc des produits de marque qui seront beaucoup plus chers", explique une habitante du Nord, qui habite dans un quartier défavorisé. Pour aides les parents, qui comme elle, ne peuvent plus envoyer leurs enfants à la cantine, le département leur livre des paniers de courses.