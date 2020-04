Confinement : de nombreuses villes durcissent les conditions de sortie

Alors que la France n’a pas encore atteint le pic de l’épidémie de coronavirus, qui a fait désormais plus de 10 000 morts, la question du prolongement du confinement est sur toutes les lèvres. Alors que le retour des beaux jours a poussé de nombreux Français à profiter pleinement des motifs de sortie autorisés, de nombreuses villes ont constaté des abus en la matière et décidé de sévir. A Paris, par exemple, il ne sera possible de faire son footing qu’entre 10 heures et 19 heures à partir de ce mercredi 8 avril.

Des crachats verbalisés

A Sceaux (Hauts-de-Seine), il est interdit de sortir de chez soi sans protection sur le visage, sous peine d’amende, et ce malgré la pénurie de masques. A Amiens (Somme), les crachats dans la rue sont verbalisés, tout comme les personnes qui jettent leur masque ou leurs gants. A Béziers (Hérault), tous les bancs publics ont été démontés pour décourager les promeneurs tentés de s’éterniser.