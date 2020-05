Confinement : comment l’ont vécu les enfants

Plus d'école, plus de copains, plus de sorties. Depuis presque huit semaines, et la fermeture des écoles le 16 mars, des millions d'enfants sont confinés avec leurs parents. Une drôle de situation plus les plus petits. Mais alors que le déconfinement sera amorcé lundi 11 mai, ils ont bien compris que le retour à l’école ne sera pas un retour à la normale. "On aura le droit de se parler seulement à un mètre", explique une petite fille.

"Les enfants ont grandi"

Pendant cette période, les enfants auront sans doute un peu mûri, estime la pédopsychiatre Laelia Benoit, invitée du 13 Heures. "Passer huit semaines avec les parents, à participer aux tâches domestiques, c'est aussi un savoir-faire du quotidien qui n'est pas enseigné à l'école. Donc les enfants ont grandi. Il a fallu leur expliquer le coronavirus, aussi. Ils ont appris de choses sur la maladie et certains ont été confrontés pour la première fois à la mort d'un proche."

