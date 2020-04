Confinement : chanter avec les personnes âgées à leur balcon

Depuis trois semaines, le rendez-vous est bihebdomadaire : pendant une petite demi-heure, François et Céline viennent pousser la chansonnette avec les résidents de l'Ehpad de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). Une façon de garder le contact, de divertir et rendre heureux, même à une certaine distance. "On est parti de l'idée des personnes qui applaudissent les soignants sur leur balcon à 20 heures. On s'est dit, on a nous aussi des balcons, profitons-en", raconte Sylvie d'Andréa, directrice du Centre communal d'action sociale de la commune.

Des séances de gymnastique douce depuis les balcons

"C'est compliqué de dire à une personne âgée on vous demande de ne pas sortir et de ne pas trop recevoir la visite de vos enfants et de vos petits-enfants", ajoute Sylvie d'André. Le CCAS de Boulogne-sur-Mer ne compte pas s'arrêter là. Prochaine étape depuis les balcons : des séances de gymnastique douce.

