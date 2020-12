Confinement : ce qui va changer mardi 15 décembre

Le journaliste Benjamin Delombre était sur le plateau du 19/20, dimanche 13 décembre, afin d’évoquer les changements à venir, alors qu’un assouplissement du confinement sera mis en place mardi 15 décembre. Mais fin du confinement ne veut pas dire la fin des restrictions. "Effectivement, à partir du mardi 15 décembre, fini la limite des 20 km et les trois heures de sortie, ou l’attestation pour aller au travail. Mais dans le même temps, c’est le retour du couvre-feu", détaille le journaliste.

Une nouvelle attestation

"Le couvre-feu sera instauré de 20 heures à 6 heures du matin. Seule exception à cette nouvelle restriction : le 24 décembre, où le couvre-feu sera levé le soir de Noël. On pourra aller réveillonner chez de la famille ou des amis. Les autorités recommandent toutefois de ne pas être plus de six adultes à table ce soir-là", détaille Benjamin Delombre. Pour sortir après 20 heures durant le couvre-feu, il faudra se munir de la nouvelle attestation, mise en ligne lundi 13 décembre au soir.

