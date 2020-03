Confinement : ce qui est autorisé ou non

Peut-on sortir voir sa famille et ses amis ? « La réponse est non. Seuls les déplacements indispensables sont autorisés. Le but est de freiner un maximum la propagation du virus. Évidemment vous pouvez prendre de nouvelles de vos proches, c’est conseillé, avec le téléphone ou internet », explique le journaliste Léopold Audebert sur le plateau du 13 Heures.



« Il faut remplir une attestation de déplacement obligatoire »

Pour les parents divorcés qui veulent voir ou récupérer leurs enfants, il y a une exception. « Vous pouvez vous rendre au domicile de votre ex-conjoint, mais il faut remplir une attestation de déplacement obligatoire et la présenter aux forces de l’ordre en cas de contrôle », poursuit le journaliste. Cette attestation est disponible sur le site du ministère de l'Intérieur. Les activités physiques en extérieures sont toujours autorisées. « Vous pouvez continuer à faire votre footing du matin, mais seulement en extérieur et à proximité du domicile », explique le journaliste.