Confinement à Wuhan : la communauté française s'inquiète

Wuhan (Chine) est une ville fantôme où l'on peut faire des kilomètres sans jamais croiser personne. Les habitants de Wuhan ont reçu la consigne de rester chez eux. Même les expatriés français sont confinés, comme Laetitia, qui vit à Wuhan depuis cinq ans. Elle devrait normalement être sous le soleil du Cambodge, mais la mise en quarantaine de la ville l'en a empêchée.

Ville morte

"C'est frustrant de ne pas savoir combien de temps cela va durer", explique l'expatriée. 500 Français vivent et travaillent à Wuhan. Quentin est coincé et ne peut plus travailler dans son bar. "Les autorités sont venues nous voir pour nous dire de rester fermés jusqu'à nouvel ordre", précise le Français. Les autorités chinoises ont pris des mesures radicales pour éviter la propagation du virus.

Le JT

