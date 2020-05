Confinement : à Grigny, l'aide alimentaire au secours des familles précaires

Chômage partiel, perte de petits boulots... Cette crise a fragilisé de nombreuses familles et creusé des inégalités sociales. Dans le quartier de la Grande Borne à Grigny, dans l'Essonne, 45% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Depuis deux mois, les associations et les bénévoles se relaient pour répondre aux besoins alimentaires. Une famille, dont le père vit de petits boulots, récupère de quoi tenir quelques jours : un carton avec des pâtes et des conserves distribué par une association. "Je suis au chômage, en fait. J'espère que ça va finir et que je vais reprendre le travail", confie le chef de famille.

350 colis par jour

Ganesh Djearamin assure pour le compte d'une association la distribution des denrées alimentaires. Bénévole, il est le reste du temps podologue. "C'est souvent des personnes avec pas mal d'enfants, des gens qui sont intérimaires, dont les chantiers se sont arrêtés. Plus de revenus, les enfants à charge qui ne vont plus à l'école...", décrit-il. Il est ainsi confronté quotidiennement à la misère sociale. Les associations ont dû s'organiser, transformant ainsi le centre culturel du quartier en banque alimentaire. On y prépare jusqu'à 350 colis par jour.

