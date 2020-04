Confinement : à Dijon, des féministes réalisent des affiches virtuelles contre les violences faites aux femmes

"Ne plus pouvoir agir et regarder le nombre de violences grandir, ce n'était pas possible", explique l'une des militantes du collectif Collages Féministes Dijon.

Le collectif Collages Féministes Dijon colle virtuellement des affiches contre les violences faites aux femmes sur les bâtiments de la ville. (CAPTURE D'ECRAN TWITTER)