Confinement : 50 milliards d'euros de prêts garantis déjà accordés à 322 000 entreprises

Sur un parking de Flavigny-sur-Moselle (Meurthe-et-Moselle), une centaine de chariots élévateurs sont en attente de livraisons et de paiements. Dans l'usine de France Elévateur, le leader européen du secteur, on travaille. Mais, pendant un mois, 80% des salariés ont été placés en chômage partiel. Résultat : une activité quasi nulle pour l'entreprise, mais toujours autant de charges à payer. Pour faire face, elle a sollicité un prêt de 4 millions d'euros.

Un peu plus de 2% des demandes éligibles aux prêts rejetées

Un soutien que les demandeurs souscrivent directement auprès de leur banque et pour lequel l'État se porte garant. Selon le ministère de l'Économie, 50 milliards d'euros de prêts garantis ont déjà été accordés à 322 000 entreprises. Une procédure d'urgence dont les principaux bénéficiaires sont des petites et moyennes entreprises des secteurs du commerce, de la restauration et du bâtiment. Selon Bercy, un peu plus de 2% des demandes éligibles aux prêts ont été rejetées.

