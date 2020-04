Confinement : 250 Moldaves sont coincés sur une aire d'autoroute en Alsace et ne peuvent rentrer chez eux

France Bleu Alsace explique que l'Allemagne avait d'abord annoncé qu'elle laisserait passer ce car avant de changer d'avis.

250 Moldaves sont coincés sur l'aire de repos de Brumath sur l'autoroute A4 en Alsace, car ils ne peuvent pas franchir la frontière franco-allemande en raison du confinement lié à la pandémie de coronavirus, rapporte France Bleu Alsace ce dimanche.

Les Moldaves étaient à bord de trois cars qui sont partis de Paris samedi 25 avril pour rentrer en Moldavie. Mais, alors que l'Allemagne avait accepté de les laisser franchir la frontière dans un premier temps, elle a finalement changé d'avis en apprenant que la République tchèque ne les laisserait pas traverser la frontière germano-tchèque.

Les trois cars ont donc été refoulés de la frontière franco-allemande dimanche 26 avril entre 4h30 et 8h30 et se sont retrouvés pour stationner sur la même aire d'autoroute, dans le sens Strasbourg-Paris. Selon France Bleu Alsace, les 250 voyageurs risquent de passer la nuit sur l'aire de repos, dont la station-service et la boutique sont ouvertes 24 heures sur 24.