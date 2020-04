Compiègne : des jeunes se mobilisent pour porter les courses des personnes isolées

Ils ne ménagent pas leurs efforts. Depuis le début du confinement, des jeunes de Compiègne (Oise) assurent gratuitement la livraison à domicile. "Ils déposent nos courses sur le pas de la porte pour nous exposer le moins possible", explique Mali Dia, une habitante de la ville, qui remercie les bénévoles.

Une aide spontanée

Les jeunes n'oublient pas de s'occuper des personnes âgées et isolées. "Je suis maman célibataire et atteinte d'un handicap visuel. Pour moi, c'est assez compliqué de pouvoir me déplacer donc je fais appel aux jeunes", précise Rama Séméga, une autre habitante. Aboukary N'Diaye et Hamidou Sy sont deux jeunes qui font partie de l'association Coup de poing, connue pour réaliser des vidéos sur internet pour lutter contre la violence dans les quartiers. Avec le confinement, ils ont troqué leur caméra pour un caddie. "On essaie de servir à quelque chose et de se rendre utile pour les personnes les plus vulnérables", confie Aboukary N'Diaye. Ils ont promis d'assurer leurs livraisons jusqu'à la fin du confinement.

Le JT

Les autres sujets du JT