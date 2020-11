Commerces : que représente la période de Noël pour les ventes ?

Dans le secteur de l'alimentation, des jeux pour enfants ou du livre, "les semaines qui précèdent Noël sont absolument cruciales", explique Dorothée Lachaud, journaliste, sur le plateau du 13 Heures, lundi 2 novembre. Concernant les jouets, 60% des ventes de l'année sont réalisées entre octobre et décembre. Les chocolatiers réalisent plus de 10% de leur chiffre d'affaires annuel pour les fêtes de fin d'années. "Quant à la grande distribution, Noël pèse près de trois fois plus que les autres mois", rapporte Dorothée Lachaud.



Deux tiers des Français achètent en ligne pour Noël

Noël représente 20% des ventes annuelles en ligne. Une tendance qui augmente ces dernières années. "Deux tiers des Français effectuent leurs achats de Noël en ligne et y consacrent un tiers de leur budget", rapporte la journaliste. Sur Internet, les meilleurs ventes en lignes sont réalisées sur les produits culturels, puis les jouets et les produits high-tech.

