Commerces : les nouvelles règles pour faire du shopping

Faire les boutiques, du shopping... Rien que le lire paraît étrange : depuis la mi-mars, cela ne faisait plus partie du vocabulaire des Français. Dans une rue commerçante de Draguignan (Var), après 2 mois de confinement, la vie reprend peu à peu. Dans les boutiques, on se prépare à accueillir les premiers clients en toute sécurité. Les managers ont comme mission de tout désinfecter.



“C’est vital”

Après de longues semaines de fermeture, la réouverture redonne espoir. “C’est vital, pour l’instant les aides on ne les a pas trop ressenties concrètement. Il faut reprendre, on ne peut pas se permettre de rester fermé encore 15 jours ou 1 mois”, assure Laëtitia Haris, commerçante. “Ça fait du bien, parce que le confinement, enfermés dans des appartements, c’était très dur ; on se sent libre”, s’enthousiasme une cliente. Il est désormais possible de changer ses vêtements jusqu’à 1 mois après l’achat car il est impossible d’essayer avant d’acheter, par mesure de sécurité.

