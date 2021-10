Commerce : embouteillage géant dans les ports

L'explosion des commandes et des livraisons partout dans le monde en raison de la reprise économique provoque un embouteillage dans les ports. Illustration à Los Angeles (États-Unis).

La vue aérienne sur les côtes de Los Angeles (États-Unis) est impressionnante. Plusieurs dizaines de bateaux sont immobiles, l'ancre jetée à la mer. La majorité d'entre eux sont à l'arrêt depuis près de 10 jours. Pour Mario Cordero, directeur du port de Long Beach, le plus important du pays, c'est du jamais-vu. "C'est historique et sans précédent. Tout ce qu'on voit, c'est la conséquence du comportement des consommateurs américains", explique-t-il. L'importation de nombreux produits manufacturés, liés aux économies provoquées par le Covid-19, provoque donc cet embouteillage immense.

Pénuries dans les magasins

Ces biens, principalement originaires d'Asie, provoquent cet embouteillage dans les eaux, mais également sur terre. La chaîne logistique de transit est saturée par l'afflux de tant d'objets, tout comme les lieux de stockage. Quant aux chauffeurs routiers, ils sont exténués. "C'est dingue, maintenant six fois sur dix, je repars sans avoir pu charger. La nuit dernière, j'ai attendu jusqu'à trois heures du matin pour rien", explique un camionneur. Cela impacte également les magasins, qui sont souvent en rupture de stock. Cette situation ne risque pas d'évoluer positivement avant plusieurs mois. Avec Noël et le Nouvel An qui se profilent, les professionnels préviennent que les prix vont augmenter. Le phénomène est mondial.