Comment sont comptés les cas en France ? Quels bilans dans le monde en proportion de la population ? Nos réponses à vos questions sur le coronavirus

Emmanuel Macron, Edouard Philippe et Olivier Véran lors d'une réunion à l'Elysée le 24 mars 2020 (LUDOVIC MARIN / POOL)

Mehdi pose une question sur le comptage des cas de Covid-19 en France. Il demande : "Si j’appelle les urgences et qu’on me dit que mes symptômes correspondent à la maladie, est-ce que je suis comptabilisé ?”

Non, il ne sera pas comptabilisé car les cas communiqués tous les soir par Santé publique France sont les cas confirmés, donc des cas testés. Ce que peuvent dire les urgences à distance à un patient, ça ne compte pas. Même chose si un patient consulte un médecin et que celui-ci en conclut qu'il a attrapé le virus. S’il ne fait pas de test, le patient n’entrera pas dans le bilan des cas confirmés, qui était jeudi 23 avril de 120 800. On voit bien ici que la réalité de la maladie dans la population française est difficile à cerner quand il n’y a pas de tests systématiques.

Une mise en perspective éclairante

Autre question de comptage. Olivier fait remarquer que les bilans des décès dans les différents pays touchés peuvent être mis en perspective par rapport au nombre total d’habitants. C'est effectivement un moyen de regarder autrement la manière dont la maladie touche les différents pays. Ainsi, si l’on rapporte les décès à la population, l’Espagne, avec 22 000 décès pour 47 millions d’habitants, apparaît comme le pays le plus durement touché au monde, soit 471 morts par million d’habitants. La France déplore quasiment le même nombre de victimes que l'Espagne, mais rapporté à une population de 67 millions d’habitants, cela représente 326 décès par million.

Les États-Unis, qui sont les plus touchés en valeur absolue (50 000 décès) sont à 150 morts par million d’habitant. Ce chiffre a toutefois doublé en une semaine. Enfin, un pays comme la Suède, considéré comme plutôt épargné malgré l’absence de confinement, a passé jeudi le cap des 2 000 décès. Mais avec une population de seulement 10 millions d’habitants, cela représente 200 décès par million d’habitant, ce qui est loin d’être anodin.

Au-delà de ce comparatif, il faut aussi être conscient que tous les pays ne comptent pas de la même manière. La France englobe les victimes des hôpitaux, des Ehpad et des établissements pour handicapés. Les Britanniques ne communiquent que les décès à hôpital.