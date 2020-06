Colmar : les chineurs sont de retour

Ce n’est pas encore la foule, mais pas de doute : les chineurs sont de retour à Colmar (Haut-Rhin), le pas nonchalant et l’œil scrutateur, en quête, comme d’habitude, de la bonne affaire et de la perle rare. Retrouver le plaisir de chiner après trois mois d’abstinence et de confinement, un grand bonheur pour tous, les acheteurs comme les vendeurs. Mais la vraie vie ne prend pas tout à fait comme avant. Le marché a déménagé temporairement, et puis il y a les gestes barrières : prière de se laver les mains avant de toucher.



Les touristes étrangers très attendus

Des clients qui s’adaptent volontiers. Une bonne nouvelle pour les brocanteurs, qui ont besoin de retravailler. Pendant le confinement, certains ont pu toucher des aides de l’État, mais beaucoup ont dû se serrer la ceinture. Prochaine étape : la réouverture des frontières et le retour très attendu de la clientèle étrangère, dont les achats représentent pour certains jusqu’à 60% du chiffre d’affaires.

