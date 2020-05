Colmar : le marché du centre-ville rouvre ses portes

À quelques minutes de la réouverture, dernière mise en place des commerçants du marché couvert de Colmar (Haut-Rhin). Fermé le 26 mars dernier, l'un des lieux incontournables du centre-ville leur manquait. Pour son premier jour, la boulangère propose 20% de sa marchandise habituelle. Une reprise en douceur, mais un rendez-vous que certains clients ne voulaient pas manquer.

"On a déjà revu des habitués"

Le flux des clients n'a rien à voir avec celui d'une journée normale. Il manque les touristes, ainsi que les habitués des petits cafés du marché. Reste la clientèle fidèle. "On a déjà revu des habitués ; on aurait dit qu'ils nous attendaient devant la porte", se réjouit la vendeuse d'une fromagerie. L'activité va reprendre crescendo avec le déconfinement, même si, pour l'instant, le marché a réduit ses horaires et ferme à 13 heures au lieu de 18 heures.

