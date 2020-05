Chômage partiel : "Nous avons atteint un palier, avec 12,4 millions de salariés concernés", affirme Muriel Pénicaud

Lundi 11 mai, premier jour du déconfinement, de nombreux salariés ont retrouvé le chemin des bureaux. "400 000 commerces ont rouvert lundi, et vont continuer à rouvrir dans la semaine, soit plus de 800 000 salariés qui vont pouvoir reprendre leur activité. Je crois que c’est un soulagement pour eux, et ça va permettre aux Français de retrouver leurs commerces familiers", a d’abord estimé la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, invitée des "4 Vérités" de franceinfo, mercredi 13 mai.

Une « petite amorce de décrue »

Alors, cette reprise modifie-t-elle les compteurs du chômage partiel ? "Je crois que l’on a atteint un palier, puisque si l’on regarde toutes les demandes cumulées, on est à 12,4 millions de salariés couverts par ce dispositif, soit plus d’un million d’entreprises, mais il y a une petite amorce de décrue. Actuellement, il n’y a 'que' des demandes pour 11,2 millions de salariés. Il faut encore accélerer, mais je crois que l’on est sur la bonne voie", s’est-elle montrée confiante.