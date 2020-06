Chômage partiel : de nombreuses fraudes recensées

Pour limiter les plans sociaux en série et aider les entreprises à passer la crise, le gouvernement a beaucoup misé sur le chômage partiel, un système très facile à mettre en place. De très nombreuses entreprises y ont eu recours. Plus de 7 millions de salariés étaient concernés en mars, jusqu’à 8,7 millions en avril. Le ministère du Travail avait promis de faire la chasse aux fraudes, et vient de communiquer un premier bilan.

Quatre procédures pour escroquerie

Il semblerait qu’un taux important d’entreprises ait abusé du système. Elles auraient été indemnisées tout en faisant travailler leurs employés. Sur les 3 000 premiers contrôles, 850 soupçons de fraude ont été relevés, et quatre procédures pour escroquerie engagées. Des contrôles qui ont souvent été déclenchés à la suite de signalements par les syndicats, et qui concernent majoritairement les cols blancs. Les contrôles ont été renforcés.

