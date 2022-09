VRAI ou FAKE : des dysfonctionnements à l'IHU de Marseille ?

franceinfo

C’est un rapport volumineux qui pointe de graves dysfonctionnements à l’Institut Hospitalier Universitaire (IHU) de Marseille (Bouches-du-Rhône). Le principal problème : les recherches autour de l'hydroxychloroquine, un traitement prétendument miracle contre le Covid-19 selon le docteur marseillais Didier Raoult. "C’est efficace sur les coronavirus avec 500 mg par jour et pendant dix jours", expliquait le médecin durant la crise sanitaire. Des paroles qui ont attiré la foule devant l’établissement marseillais pendant la pandémie.



"C'est une escroquerie scientifique"

Pourtant, comme révélé par Mediapart il y a plusieurs mois, et désormais marqué noir sur blanc sur un rapport d’enquête, il y avait de gros défauts sur les recherches. Des résultats basés sur l’étude de différents groupes de malades à travers la France avec la molécule, comme à Marseille, et d’autres sans, comme à Nice (Alpes-Maritimes). L’objectif était de montrer si le traitement était efficace à l'aide de tests PCR réalisés régulièrement. "Les critères qui permettaient de dire qu’on était positif étaient différents si le patient était traité à Marseille ou Nice, relate Mathieu Molimard, professeur de pharmacologie au CHU de Bordeaux (Gironde). Ainsi, des patients positifs à Nice auraient été considérés comme négatifs à Marseille. On change les règles du jeu, c’est une escroquerie scientifique". C’est de cette manière que l'hydroxychloroquine a été validée à l’IHU de Marseille. Le rapport indique également qu’elle est toujours prescrite dans l’établissement alors que c’est interdit depuis mai 2020.