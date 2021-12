Covid-19 : le Pr Didier Raoult écope d'un blâme de l'Ordre des médecins

La sanction est tombée vendredi 3 décembre depuis le siège de l'Ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine. Le professeur Didier Raoult écope d'un blâme. Pour Me Fabrice Di Vizio, l'avocat du professeur, il s'agit en fait d'"une belle victoire pour la défense" et "pour la paix sociale". Pour la défense, la sanction choisie était attendue, car le médecin n'exerce plus. Depuis fin 2020, l'infectiologue de 69 ans était visé par deux plaintes l'accusant d'infractions au code de déontologie médicale. Partisan de l'hydroxychloroquine dans la lutte contre le Covid-19, le professeur Raoult est accusé d'avoir manqué au devoir de confraternité envers d'autres médecins, d'avoir utilisé des traitements non validés et d'avoir fait la promotion de l'hydroxychloroquine.

Le Pr Raoult sous le coup de plusieurs enquêtes

En avril 2020, la médiatisation autour de ce traitement est telle qu'il reçoit la visite d'Emmanuel Macron, mais plusieurs de ses pairs contestent la façon dont sont menées les études. Le professeur est visé par d'autres enquêtes concernant ses recherches autour du coronavirus. Enfin, l'AP-HM a ouvert une autre enquête sur Didier Raoult et l'IHU de Marseille (Bouches-du-Rhône) qui sont accusés d'avoir mené des expériences sauvages contre la tuberculose.