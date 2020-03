Chloroquine : les autorités lancent l'alerte et la polémique continue

La chloroquine est-elle un médicament miracle contre le coronavirus ou un traitement dangereux ? Chaque jour, les témoignages pour vanter ses bienfaits sont de plus en plus nombreux. “En 48 heures, j’ai retrouvé mon énergie. Surtout, mon souffle est revenu, je sentais un rebond qui me permettait de sortir ce mal”, témoigne Florian, qui a bénéficié d’un traitement de chloroquine.

Des possibles troubles cardiaques

C’est son médecin, sans autorisation, qui lui a proposé ce médicament qui normalement ne doit pas être prescrit en dehors de l’hôpital. La rédaction du 20 Heures a contacté ce médecin : “C’est une pratique que j’assume. Je le prescris uniquement aux patients que je suis depuis un certain temps, et dont je sais qu’ils n’ont pas d’antécédents cardiaques”, explique-t-il anonymement. La chloroquine présente tout de même des effets secondaires non négligeables : l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) lance une alerte.