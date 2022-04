Chine : une vidéo polémique dénonce la politique sanitaire à Shanghaï

C'est une vidéo qui n'a pas plu aux autorités chinoises. Un long plan séquence montre Shanghaï (Chine) vu du ciel avec, en fond, les cris de désespoir des habitants confinés. On y entend aussi une femme expliquer qu'il n'y a par exemple "plus de lits disponibles à l'hôpital, plus de places dans les centres de quarantaine, plus d'ambulance ni de numéro d'urgence". Massivement partagées sur les réseaux sociaux chinois, la vidéo a totalement disparu en quelques heures.

Politique zéro Covid en Chine

Depuis près d'un mois, les 25 millions d'habitants de Shanghaï sont soumis à un confinement très strict. Les seuls dans les rues sont les livreurs à moto qui approvisionnent la population et ceux qui ont été convoqués pour un test Covid obligatoire. 7 000 Français sont sur place et certains commencent à perdre patience. Cette situation est le résultat de la politique zéro Covid mise en place par la Chine. A la moindre remontée des cas, des restrictions très strictes sont instaurées et les malades sont exfiltrés vers des centres de quarantaine. Officiellement, 34 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés vendredi 22 avril dans le pays, dont 17 000 à Shanghaï, et 43 décès.