Chine : un défilé à la mode Covid-19

Même en ces temps de pandémie, les défilés de mode se succèdent en Chine. Mais l'un d'entre eux a particulièrement attiré l’attention, à savoir celui qui a eu lieu à Dandong. Présentation des nouvelles combinaisons de protection contre le Covid-19, avec lunettes, visières, gants dernier cri, tout y est. "On a amélioré les matières, les nouvelles combinaisons sont plus épaisses mais plus agréables à porter. Elles font moins transpirer mais sont en même temps plus sûres", indique Yu Wenfu, porte-parole des fabricants d’équipements de protection.

Un pactole de 60 milliards d’euros à l’exportation

Les couleurs sont plus chatoyantes pour les personnels en première ligne : médecins, infirmières, ambulanciers, mais aussi pompiers et agents d’entretien. Ces mannequins se souviendront sûrement longtemps de cette semaine de la mode à Dandong, devenue la capitale chinoise des vêtements anti-Covid-19. Ces tenues de protection et accessoires, dont les fameux masques, devraient rapporter à l’exportation près de 60 milliards d’euros à la Chine, explique Arnauld Miguet, correspondant de France Télévisions sur place.

