Chine : un déconfinement à petits pas

À Wuhan (Chine), où l’épidémie de coronavirus a débuté en janvier, l’heure est au déconfinement. "Le déconfinement est très progressif. D’ailleurs, les habitants sont toujours invités à rester chez eux. À l’extérieur, le port du masque est obligatoire et le sera jusqu’à l’été. Partout, des prises de température, dans les transports en commun ou dans les magasins. Il faut aussi scanner un code QR avec son téléphone pour prouver qu’on n’a pas été malade ou qu’on n’est pas en contact avec la maladie", indique le journaliste Arnauld Miguet, en duplex sur place.

319 malades toujours en soins dans les hôpitaux

"Ici, les autorités sont toujours sur le qui-vive, d’autant que Wuhan est une ville ouverte depuis trois jours. On peut en partir, mais on peut aussi y rentrer. Les arrivées sont très surveillées. Samedi 11 avril, il y a eu deux morts du Covid-19. 319 personnes sont toujours soignées dans les hôpitaux. Aucune nouvelle contamination, mais le niveau d’alerte est toujours maximal, et ce depuis janvier dernier", conclut-il.





