Chine : traquer le coronavirus avec des lunettes

Cette invention révolutionnaire commence à se généraliser en Chine. Les agents de sécurité s’équipent de lunettes disposant d’une caméra thermique. Même à une certaine distance, ils arrivent à connaître la température d’une personne. "C’est dingue, ce sont des yeux humains améliorés ! Il nous voit d’aussi loin, non ? Je n’ai jamais vu ça", témoigne un passant impressionné par cet agent.

3 000 euros la paire

Ce nouvel outil a été crée par une start-up chinoise. La paire coûte 3 000 euros et devrait donc être synonyme de jackpot pour cette entreprise au vu de la forte demande. "Depuis mars, on a eu environ 5 000 commandes et 10 000 promesses d’achat dans le monde entier. On exporte vers les pays asiatiques, au Moyen-Orient comme au Qatar par exemple et même en Europe. Regardez, on a participé à un appel d’offre de l’aéroport de Roissy en France", révèle Ma Jie, responsable marketing ROKID.

